Genoa-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21:00 per la 27^ giornata di Serie A

Redazione ITASportPress

Genoa-Inter si giocherà oggi, venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 21 per la 27^ giornata di Serie A. La sfida tra Grifone e nerazzurri farà seguito a quella del Milan delle 18:45.

Genoa-Inter, probabili formazioni

Squadre praticamente decise per entrambi gli allenatori che vanno a caccia del successo. I padroni di casa di Blessin reduci da 4 pareggi di fila vogliono provare a trovare la salvezza, gli ospiti di Inzaghi vogliono rimanere potenzialmente in vetta alla classifica considerando la gara col Bologna ancora da recuperare.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Rovella; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro. All: Blessin

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Dove vedere la partita

Genoa-Inter è in programma come detto oggi venerdì 25 febbraio 2022 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio alle ore 21.

Sarà possibile vedere Genoa-Inter sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche su console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzabile tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

La partita verrà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Per vedere il match in streaming ci saranno diverse possibilità. Su DAZN sull'app anche su dispositivi portatili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale tramite il browser del pc: basterà accedere inserendo le credenziali comunicate in fase di registrazione.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go con l'app dedicata o, in alternativa, si potrà optare per la piattaforma NOW (previo abbonamento).