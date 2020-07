Genoa-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Genoa-Inter si gioca oggi alle 19.30 il match valido per la 36^ giornata di Serie A. Grifone e nerazzurri si affrontano per uno degli ultimi impegni stagionali. Ambizioni di salvezza per i padroni di casa. Speranze per il secondo posto per gli ospiti di Antonio Conte.

Genoa-Inter, le probabili formazioni

Qualche problemino di formazione per le due squadre in questo rush finale di campionato. Il Genoa di Davide Nicola dovrebbe schierarsi con Perin tra i pali. Biraschi, Goldaniga, Masiello e Criscito in difesa. Behrami e Schone in mezzo al campo con Jagiello e Iago Falque larghi. Attacco affidato a due ex Pandev e Pinamonti. Per quanto riguarda l’Inter, Antonio Conte metterà in campo Handanovic, Skriniar, Ranocchia e Bastoni. Candreva e Ashley Young sulle corsie esterne. Gagliardini e Brozovic in mezzo al campo. Eriksen agirà alle spalle delle due punte che dovrebbero tornare ad essere Lukaku e Lautaro Martinez. Solo panchina per Sanchez, importantissimo nelle ultime uscite.

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Iago Falque, Behrami, Schöne, Jagiello; Pandev, Pinamonti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La sfida che vedrà opposte Genoa–Inter sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport al canale 251 del satellite. Come sempre, la partita del Ferraris delle 19.30 sarà trasmessa anche in streaming. Gli abbonati di Sky, potranno quindi seguire Genoa-Inter anche attraverso dispositivi mobili quali tablet e smartphone, ma anche pc e notebook, tramite Sky Go. Basterà scaricare e utilizzare l’app sviluppata per i sistemi iOS ed Android, oppure semplicemente collegarsi al sito ufficiale dalla piattaforma.

Esiste poi un’altra opzione per poter seguire Genoa-Inter in streaming, ovvero Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dei match di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE