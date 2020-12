Genoa-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Genoa-Juventus si gioca oggi domenica 13 dicembre 2020 alle ore 18.00 allo stadio Marassi. La sfida valida per l’11^ giornata di Serie A vedrà il Grifone sfidare la Vecchia Signora per agguantare tre punti molto preziosi in ottica classifica.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni

I padroni di casa di Maran proveranno ad infastidire la Vecchia Signora con Perin in porta; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello, l’ex Luca Pellegrini in difesa; Lerager, Radovanovic, Sturaro in mezzo al campo; Pandev e Scamacca coppia avanzata con un altro ex, Pjaca che scalpita in panchina. La Juventus di Pirlo dovrebbe rispondere con Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo. Dybala inizialmente in panchina vista la squalifica ridotta al bomber spagnolo che tornerà a fare coppia col portoghese proprio al posto della Joya.

GENOA (5-3-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Sturaro; Pandev, Scamacca.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Genoa-Juventus si gioca come detto oggi, domenica 13 dicembre allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Marassi, a Genova: calcio d’inizio programmato per le 18:00. Genoa-Juventus è un’esclusiva di Sky, che detiene i diritti di 7 match per ogni turno di Serie A: canali tv di riferimento, Sky Sport Serie A al numero 202 del satellite e al numero 473 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite. La sfida tra rossoblù e bianconeri andrà in onda anche in diretta live streaming su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: basterà scaricare l’app ufficiale su PC, smartphone o tablet. Il servizio sarà disponibile anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc per una visione in ogni momento e in ogni posto che si desidera.