Genoa-Juventus: le formazioni ufficiali

Da una parte la disperata ricerca di punti per la salvezza; dall’altra la necessità di vincere per fare un altro passo verso lo scudetto. Genoa-Juventus è una sfida cruciale per entrambe le formazioni. Le due squadre si preparano a scendere in campo con obiettivi diversi, ma con la stessa fame. Fischio d’inizio allo stadio “Luigi Ferraris” alle ore 21.45. Davide Nicola e Maurizio Sarri hanno scelto le rispettive formazioni per questo match davvero delicato.

LE FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Sturaro; Favilli, Pinamonti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo