Genoa-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Genoa-Juventus si giocherà venerdì 6 maggio 2022 alle ore 21 per l'anticipo della 36^ giornata di Serie A. A Marassi i padroni di casa del Grifone cercano punti salvezza. Gli ospiti, già certi della qualificazione alla prossima Champions, vogliono avvicinarsi al terzo posto.

Genoa-Juventus, probabili formazioni

Ancora da capire quali formazioni scenderanno in campo per l'anticipo di Serie A. I padroni di casa di mister Blessin andranno a schierare la squadra migliore possibile, mentre la Juventus potrebbe pensare a qualche cambio anche in vista della finale di Coppa Italia del prossimo 11 maggio.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. All. Allegri

Dove vederla

Genoa-Juventus è in programma venerdì 6 maggio 2022 allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio alle ore 21.00. Il match di Marassi, valido per la 36esima giornata, verrà trasmesso in diretta su DAZN: sarà necessario abbonarsi e scaricare l'app su una smart tv compatibile, su una console come PlayStation o Xbox, oppure su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick e TIMVISION BOX.

La partita verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Per vedere la gara in streaming gli abbonati DAZN potranno seguire il match in streaming scaricando l'app su smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook. I clienti Sky potranno seguire invece il match con Sky Go.

Infine c'è NOW, il servizio streaming on demand di Sky: servirà acquistare il pacchetto 'Sport' prima di poter selezionare il canale che trasmetterà la diretta della sfida.