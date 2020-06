Genoa-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Genoa-Juventus si gioca oggi 30 giugno alle 21.45 la gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Il Grifone a caccia di punti salvezza, ospiti che non vogliono perdere punti e rimanere saldi in vetta alla classifica. Padroni di casa reduci dal pari in rimonta con il Brescia che secondo mister Nicola darà la carica per affrontare al meglio anche la sfida sulla carta priobitiva contro i bianconeri. Vecchia Signora che è reduce dal poker al Lecce e vuole proseguire col filotto di successi.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni

Il Genoa si affida ai tanti ex e non solo per affrontare la Juventus. In porta ci sarà Perin protetto da Romero, Soumaoro e Masiello con Biraschi e Barreca a fare gli esterni più di difesa che di spinta. In mezzo al campo l’esperienza di Behrami con la tecnica di Schone e i muscoli di un altro ex: Sturaro. In avanti Sanabria e Iago Falque dovrebbero partire titolari. La Juventus scenderà in campo con Szczesny, anche se resta qualche possibilità per Buffon, a caccia del record di presenze in Serie A. In difesa Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo che per l’occasione giocherà a sinistra. In mezzo al campo Bentancur, Pjanic, Matuidi. Reparto avanzato affidato a Bernardeschi, Dybala e ovviamente Cristiano Ronaldo. Freme Higuain che avrà dei minuti a gara in corso.

Dove vedere il match in streaming e diretta tv

La gara Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, al numero 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e anche su Sky Sport al numero 251 del satellite. L’attesissima sfida tra Grifone e bianconeri potrà essere seguita anche in diretta streaming mediante Sky Go. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita anche su dispositivi mobili quali pc e notebook, ma anche tablet e smartphone, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma o per mezzo dell’applicazione, scaricabile su sistemi iOS e Android. Sarà inoltre possibile vedere la partita in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti proposti da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che dà la possibilità di seguire anche le partite della Serie A.

