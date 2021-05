Genoa, Kallon mania. L’agente: “Fino a 4 anni fa non aveva mai giocato a calcio”

Parla Paolo Bordonaro agente e scopritore del talento rossoblù

A quel punto la svolta: "Come ho sentito la sua storia ho deciso di conoscerlo, uno che aveva una storia del genere non poteva non avere un'opportunità. Allora siamo andati a fare un provino con l'Entella e non è vero che è andato male. Hanno detto che era un ragazzo interessante ma per problemi interni dal punto di vista amministrativo hanno deciso di non approfondire le potenzialità del ragazzo".

A quel punto Bordonaro ha pensato di parlare col Genoa: "Ho chiamato Sbravati (responsabile delle giovanili rossoblù, ndr) e lui con la prontezza che lo contraddistingue ha detto: 'portamelo domani'. Siamo andati a fare questo provino e lui ha fatto due gol e due assist. Alla fine del primo tempo Chiappino e Sbaravati lo hanno chiuso nello spogliatoio per chiedere da dove venisse. Lui ha risposto che non aveva mai giocato a calcio, aveva solamente giocato in strada, senza scarpe a piedi nudi. Loro sono rimasti sorpresi, dopo che lo hanno visto lo hanno blindato. Se lo sono tenuti lì e hanno cominciato a seguirlo. Sono stati tre anni di grande scuola per lui. Non aveva mai giocato in una squadra vera, nel suo paese c'era stata la guerra civile, non c'era un'organizzazione".