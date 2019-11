Genoa, Kouamé: “Tornerò più forte di prima, sto già contando i giorni”

Stagione verosimilmente finita per Christian Kouamé, che ha riportato la rottura del legamento crociato. Un grave infortunio che non ha però spento l’entusiasmo dell’attaccante del Genoa, che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare tutti i tifosi per i messaggi di pronta guarigione, manifestando allo stesso tempo una grande determinazione per fare ritorno in campo il prima possibile.

MESSAGGIO – “Sono sempre stato abituato ad affrontare tutto con il sorriso. I momenti belli, quelli da ricordare, ma anche quelli più brutti e difficili, proprio come questo. Non ci voleva, è vero. Ma io sono fatto così, rispondo a questo infortunio proprio con un sorriso, iniziando già a contare i giorni, e con una voglia matta di tornare. Più forte di prima! Grazie per i tanti messaggi, un abbraccio. Christian”.