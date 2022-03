Genoa, la denuncia di Spors: “Abbiamo 80 giocatori sotto contratto. Troppi!”

Parla il general manager del Grifone

PERSONALE - "Studiavo per fare l’insegnante in Germania ma dopo aver superato il corso di formazione presso l’Università di Heidelberg non ho mai messo piede in una scuola", ha raccontato Spors. Dal mondo della didattica al calcio: "Iniziai a collaborare ad un progetto universitario dell’Hoffenheim, il club del nostro Land. Registravo ciascuna partita cui presenziavo con una fotocamera che mi portavo da casa dentro uno zaino, era un compito piuttosto facile da svolgere".