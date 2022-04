Genoa, la mossa dei giocatori per arrivare al top nel derby con la Sampdoria

I calciatori vogliono la massima concentrazione in vista del big match contro la Samp

Obiettivo salvarsi e mai come ora in casa Genoa si respira aria d'impresa. Dopo la vittoria all'ultimo respiro arrivata contro il Cagliari nella 34esima giornata di Serie A, è già tempo di pensare al derby contro la Sampdoria di sabato 30 aprile. Una gara dal valore doppio.

Ecco perché, nel pieno dell'entusiasmo per i tre punti ottenuti solamente pochi giorni fa, i calciatori del Grifone hanno dato un segnale con una mossa che fa capire lo stato fisico e mentale del gruppo.

I calciatori rossoblù hanno rinunciato al giorno di riposo settimanale per preparare al meglio la gara contro la Sampdoria. Criscito e compagni hanno chiesto a mister Blessin di potersi allenarsi anche oggi, giorno che inizialmente era previsto come libero. La squadra si troverà tutta a Pegli per iniziare l'avvicinamento alla gara della Lanterna nel modo migliore possibile e continuare ad inseguire la salvezza. Molto passerà proprio dal match di sabato e i giocatori sono i primi a saperlo.