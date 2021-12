Genoa, la Nord è esaurita per il derby con la Samp. Sheva potrebbe avere Criscito

Venerdì sera il derby della Lanterna

E' scattata oggi la vendita libera dei biglietti per il derby Genoa-Sampdoria in programma venerdì (ore 20:45). I biglietti di Gradinata Nord sono andati esauriti in prelazione dagli abbonati 2019/20. Le giacenze dei tagliandi, nel contingente Genoa ancora a disposizione, riguardano Tribuna, Distinti e Settore 5. I tifosi di mobilitano e giovedì dalle 18 ci sarà il corteo che partirà da De Ferrari fino all'albergo che ospita la squadra di Shevcenko al Porto Antico. Insomma carica e calore per spingere i giocatori a vincere finalmente la prima partita in casa del campionato sebbene ci siano ancora troppi infortunati. Dal punto di vista tecnico prosegue il tentativo da parte dello staff rossoblu di recuperare alcuni giocatori. Criscito potrebbe tornare a indossare la fascia e quindi giocare dal primo minuto, Badelj e Sturaro sembrano arruolabili mentre Destro e Kallon, come anticipato, andrebbero in panchina per poi subentrare a match in corso. Top secret le scelte di Sheva. Secondo primocanale.it, il possibile incarico al tedesco Spors, attualmente al Vitesse, come ds piace così come è stata accolta la notizia che gli americani di 777 Partners, proprietari del Genoa, abbiano investito 30 aerei Boeing MAX, di fatto raddoppiando il numero di velivoli a disposizione (ora 68) a pochi mesi dalla nascita della compagnia aerea gestita proprio dagli statunitensi. Investimento di 3,5 miliardi di dollari. Chiaro che il popolo rossoblu si aspetta un budget elevato da buttare nel mercato per potenziare questo Genoa in grado di salvarsi in un girone di ritorno decisivo. Ma fare punti nel derby è quasi obbligatorio anche per l'orgoglio.