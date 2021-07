Genoa, la nuova maglia 2021-22 con la piantina del centro città

Presentato il nuovo kit per l'annata 2021-22

Attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social, il Genoa ha presentato la divisa per la prossima stagione. La maglia sarà targata Kappa e nel design presenta alcune novità. "La nostra maglia. La nostra casa", questa la frase scelta dalla società rossoblù per presentare la nuova maglia 2021-22 che celebra la città di Genova. La piantina del centro della città, tono su tono, accompagna i classici quattro quarti rosso e blu sul pannello frontale e sulla lunetta interna, mentre sul retro è presente la scritta "INTO CHEU DE ZENA".

Sul sito del club è possibile leggere anche il comunicato: "La nostra maglia. La nostra casa. Il centro R&D Kappa celebra la città di Genova. La piantina del centro della città, tono su tono, accompagna i classici quattro quarti rosso e blu sul pannello frontale e sulla lunetta interna. Sul retro della maglia è presente il lettering INTO CHEU DE ZENA in transfer.

I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch forniscono ancora più elasticità e comfort. La tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire il massimo della vestibilità. #KEEPperforming".

Presente anche una parte dedicata al video pubblicato su Twitter: "Tra i carruggi, le case, le piazzette del centro storico. Nel cuore di ‘Zena’. A pochi passi da luoghi di culto per i genoani, come la residenza di James Spensley. Tra i padri fondatori del Grifone e del calcio italiano. E’ il set in cui è stato realizzato il video per la presentazione della nuova maglia. Protagonisti alcuni abbonati delle scorse stagioni. Una calciatrice della prima squadra femminile. Un giocatore della Primavera 2020/21. Eccoli: Alessandra Baghino, tifosa (CRM), Massimo Fava, tifoso (CRM), Giampaolo Pulsoni, tifoso (CRM), Paolo Rossetto, tifoso (CRM), Carola Spotorno (Genoa Femminile), Laurens Serpe (Primavera 2020/21)".