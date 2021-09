Genoa, la nuova proprietà: “Grandi responsabilità, lavoreremo duramente”

Il Genoa cambia proprietà e il fondo 777 Partners saluta i suoi nuovi tifosi con una lettera aperta

In casa Genoa si volta pagina. Ieri, infatti, si è conclusa l'era di Enrico Preziosi. L'imprenditore ha ceduto il club più antico d'Italia al fondo 777 Partners. I nuovi proprietari hanno voluto salutare i tifosi con una lettera aperta: "Siamo orgogliosi di annunciare che oggi è il nostro primo giorno come nuovi proprietari del Genoa CFC, siamo onorati ed entusiasti di far parte del club più antico d'Italia. Siamo consapevoli di avere grandi responsabilità nei confronti di questa gloriosa società e dei suoi tifosi e ci assicureremo di tutelare e difendere il Genoa sia dentro che fuori dal campo. Siamo un gruppo di persone provenienti da tutte le parti del mondo, supporter delle nostre squadre locali, e perciò capiamo benissimo l'amore dei tifosi del Genoa. Lavoreremo duramente per proteggere tutte le tradizioni rossoblù e valorizzare i grandi successi che hanno reso il nostro club il vero simbolo di Genova e della Liguria. Vogliamo che sappiate che comprendiamo pienamente l'importanza di questo passo e non vediamo l'ora di raggiungere insieme a voi nuovi traguardi sempre più ambiziosi. Steve, Josh, Juan Andrea e tutto il Team 777".