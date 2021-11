Genoa, la nuova proprietà ha deciso: via Ballardini arriva Shevchenko

Il pareggio del Castellani non salva la panchina di Ballardini

Il gol bello di Bianchi al Castellani ha salvato il Genoa ma non la panchina di Davide Ballardini che sarà esonerato dalla futura proprietà del Grifone. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, al posto dell'attuale allenatore rossoblù arriverà Andriy Shevchenko, che ha superato l’unico altro candidato in lizza, Andrea Pirlo, valutato attentamente. L'ex ct dell'Ucraina è stato voluto espressamente dai nuovi padroni americani di 777 Partners, la società di investimenti alternativi che il prossimo 15 novembre diventerà ufficialmente proprietaria del Grifone. Accordo trovato per un biennale a poco più di due milioni di euro. La firma arriverà la prossima settimana.