Genoa, la prima di Zangrillo accolto da Shevchenko

Il nuovo presidente rossoblù nel campo di allenamento

Il medico personale di Silvio Berlusconi e primario del San Raffaele, Alberto Zangrillo è diventato da qualche giorno il nuovo presidente del Genoa. Considerato uno dei medici migliori d'Italia, Zangrillo è nato e cresciuto a Genova ed ha sempre fatto il tifo per il club del Grifone, squadra che ha sempre seguito sugli spalti in casa e in trasferta. Proprio il club di cui è diventato presidente, dopo il closing con 777 Partners, firmato qualche giorno fa. Questo pomeriggio Alberto Zangrillo, accompagnato da Andreas Blasquez, ha assistito per la prima volta all'allenamento della squadra, al centro sportivo Signorini, 48 ore prima della gara contro la Roma. In quella che sarà la prima partita della nuova proprietà americana 777 Partners e la prima da presidente del professore.