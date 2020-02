Genoa, la promessa di Schone: “Fantacalcio? Dico a tutti di prendermi perché voglio regalare bonus”

Fin qui non un impatto memorabile col calcio italiano, ma Lasse Schone vuole migliorare, in campo e… al fantacalcio. A rivelarlo è lo stesso centrocampista del Genoa che ai microfoni di Sky si è sbilanciato sul tema anche con una promessa ai fantallenatori…

BONUS – “Tutti giocano al Fantacalcio in Italia. Dalle mie parti non si fa, ma è un gioco bellissimo che unisce le persone”, ha detto Schone. “Pensate che mi fermano per strada tutti e mi dicono: ‘Devi segnare perché ti ho preso’… è pazzesco. Penso che dovranno mettermi in campo nelle prossime partite perché voglio regalare loro punti di bonus, faccio questa promessa”.