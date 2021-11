Genoa, la proprietà festeggia: “Un onore avere Shevchenko”

La proprietà del Genoa mostra la sua soddisfazione per l'arrivo di Andrij Shevchenko

Per il Genoa è il giorno della presentazione di Andrij Shevchenko. Il nuovo tecnico rappresenta un motivo di orgoglio per la proprietà del club ligure. "E' un grande momento per noi 777Partners e il Genoa. Josh Wander di 777Partners spiega in conferenza stampa: "E' un grande piacere e onore introdurre il nuovo allenatore che notissimo ai tifosi di tutto il mondo ma in particolare a quelli italiani". Lo stesso Shevchenko ha ringraziato per la fiducia: "E' un momento molto importante nella mia carriera di allenatore. Voglio ringraziare Josh e il progetto del Genoa per avermi fatto tornare in Italia, Paese con cui ho un legame speciale. Spero di continuare una carriera qua da allenatore. Il Genoa è un club importante. Questo è un progetto a cui tengo tanto e l'obiettivo numero uno per noi è giocare in Serie A il prossimo anno e l'unica via che conosco è lavorare. Io farò di tutto dando il massimo di me stesso per raggiungere questo risultato".