Genoa, la ricetta di Badelj: “Ecco cosa è mancato col Verona e cosa serve per salvarci”

Parla il centrocampista dopo il k.o. in campionato col Verona

Redazione ITASportPress

Un k.o. che non ci voleva. Il primo sotto la gestione Blessin. Il Genoa si lecca le ferite ma punta a ripartire il prima possibile per ritrovare lo slancio giusto per la salvezza. Il centrocampista del Grifone Milan Badelj ha commentato ai microfoni di Genoa Channel la sconfitta rimediata contro l'Hellas e ha lanciato un messaggio per i prossimi impegni.

VERONA - "Contro il Verona, soprattutto del primo tempo, siamo mancati soprattutto nel ritmo. Per ricominciare a correre dobbiamo fare un passo indietro e ripartire dalla scorse partite, dove per novanta minuti non abbiamo mai regalato nulla ai nostri avversari", ha detto Badelj.

PER SALVARSI - Ripartire non sarà comunque facile anche in vista della gara di domenica prossima contro la Lazio a Marassi per la 2^ giornata: "Dovremo impegnarci soprattutto nello spirito, nell’atteggiamento e nel voler migliorare anche tecnicamente per sbagliare il minimo. Se vogliamo uscire da questa situazione dobbiamo voler soffrire".

Genoa Badelj, getty images