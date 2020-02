Genoa, la rinascita di Sanabria: “La fiducia di Nicola alla base di tutto. Gli altri non credevano in me”

In gol anche nell’ultima giornata di campionato contro il Bologna. Una rete incredibile che lo ha visto protagonista di un coast to coast fino alla porta avversaria. Antonio Tony Sanabria è rinato al Genoa e il merito è tutto suo e della fiducia di mister Davide Nicola.

L’attaccante del Grifone si è raccontato a Genoa Channel svelando qualche particolare della sua esperienza in Liguria: “Penso che si stia vedendo un Sanabria più cattivo e più convinto. Questo è ciò che mi chiede di fare il mister, di sforzarmi ad aiutare la squadra che prima o poi il gol sicuramente arriva”. E proprio sul tecnico: “Alla base di tutto credo che ci sia la fiducia che mi sta dando mister Nicola. Una fiducia che mi ha dimostrato fin dal primo giorno in cui è arrivato qui, cosa che prima non avevo avuto dagli altri allenatori”. “Salvezza? Stiamo lavorando. Siamo sulla strada giusta. Gli altri si sono rinforzati, ma anche noi abbiamo preso giocatori con tanta esperienza che ci aiuteranno a raggiungere il nostro obiettivo”.

NAZIONALE – E fare bene col Genoa significa anche pensare al Paraguay: “Fare bene qui, segnare, significa provare poi ad aiutare il Paraguay a qualificarsi al Mondiale dato che siamo tanti anni che non ci andiamo”.