Genoa, la spinta dell’ex Braglia: “Riscriviamo la storia come noi ad Anfield”

Il messaggio dell'ex portiere del Grifone alla vigilia di Genoa-Salernitana

L''ex portiere del Genoa Simone Braglia ha mandato un messaggio alla squadra di mister Blessin alla vigilia del match importantissimo contro la Salernitana. Finora il Grifone non ha mai vinto in casa. "Vorrei inviare un messaggio ai giocatori del Genoa , sperando che lo leggano e che recepiscono il contenuto. Ragazzi potete, oggi, riscrivere (così come noi ad Anfield) la storia della società più antica d'Italia. Lo so che è dura, ma come tutte le imprese potete, perché son sicuro che avete le possibilità, entrare a far parte di una realtà calcistica e cittadina che vi potrà esser grata e segnerà la vostra vita come ha fatto con la mia. Vorrei esser con Voi in campo ma l'età non me lo permette più (a me come ad altri ex) e questo è l'unico modo col quale posso "aiutarVi". Ho fiducia in tutti voi e so che potete farlo e che potete guadagnare quella gratitudine e quell'affetto che NON ha prezzo. Forza ragazzi e in bocca al lupo da qui alla fine".