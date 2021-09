Genoa, la strategia di Partners 777 ha un precedente in Serie A

Il fondo di Miami sempre più intenzionato a rilevare da Preziosi il Grifone

Nei prossimi giorni sarà fatta chiarezza sull’ingresso nel Genoa della 777 Partners che dovrebbe acquisire la società di Preziosi. Intanto trapelano indiscrezioni su come opererà il fondo di Miami. Secondo il Secolo XIX, l’operazione per l’acquisizione del Grifone è simile a quella tra Elliott Management Corporation e il Milan. In buona sostanza nessun investitore alla Commisso, Piatek o Friedkin ma un fondo deciso a prendere il Grifone e portarlo in alto con un preciso piano di investimenti. Resta da capire cosa farà Preziosi e se avrà una quota di minoranza.