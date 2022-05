Genoa, l’appello della Gradinata Nord: “Coloriamo lo stadio di rossoblù”

L'appello della Gradinata Nord

Nella serata di domani andrà in scena l'importantissimo match tra Genoa e Juventus . Il Grifone vuole i tre punti per sperare ancora nella salvezza. La squadra di Blessin è reduce dal pesante k.o. nel derby, ma per rialzarsi servirà una reazione da parte di tutti e il popolo rossoblù vuole dare una spinta in più.

Attraverso un comunicato, i tifosi della Gradinata Nord chiedono a tutti i genoani di colorare il Ferraris di rossoblù in occasione del match contro la Juventus. Questa la nota ufficiale: "Non tifo per gli squadroni ma tifo te. Chiediamo di riempire lo stadio, di indossare la maglia del Genoa e di portare la sciarpa perché faremo qualcosa che ancora una volta entrerà nella storia. Coloriamo il nostro stadio così da dare un impatto coreografico che solo noi sappiamo fare. Non importa il risultato, non conta la categoria, noi siamo genoani".