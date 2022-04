Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per la sfida delle 12:30

Genoa-Lazio è il lunch match domenicale della 32^ giornata di Serie A. Scelte compiute dai due mister, Blessin e Sarri, per quanto riguarda i 22 in campo. Il Grifone a caccia di punti salvezza davanti al proprio pubblico, biancocelesti a caccia di una buona prova per inseguire l'Europa.

Padroni di casa del Genoa con la certezza Sirigu tra i pali protetto da Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez. In mezzo la regia sarà affidata a Badelj. Spazio a Piccoli in avanti. Nella Lazio ecco Strakosha in porta e Lazzari esterno di destra. Non c'è Pedro in attacco. Tridente affidato a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Non mancano Luis Alberto e Milinkovic-Savic a centrocampo con la copertura di Lucas Leiva.