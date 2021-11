Genoa, le condizioni di Destro

Il comunicato del Genoa sulle condizioni dell'attaccante

Non arrivano buone notizie per il tecnico del Genoa Davide Ballardini che non avrà l'attaccante Mattia Destro a Empoli. Il calciatore si è infortunato nel corso del match con il Venezia. Il comunicato del club rossoblu': Il Genoa CFC comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Mattia Destro hanno rilevato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro.