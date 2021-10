Genoa, le nuove divise Damat-Tween per un “lusso accessibile”

L'annuncio del club rossoblù

Redazione ITASportPress

Presentate in queste ore le nuove divise del Genoa in collaborazione col nuovo fashion partner Damat-Tween. Il club rossoblù ha pubblicato una nota sul proprio sito, accompagnata anche da un breve filmato sui profili social, nella quale annuncia e mostra gli abiti che verranno vestiti nel corso della stagione 2021-22 e in quella 2022-23 da giocatori, staff e dirigenti.

Genoa, le divise Damat-Tween

"Orka Holding ha siglato un accordo di sponsorizzazione con il Genoa Cricket and Football Club per fornire, attraverso il marchio Damat-Tween, le divise ufficiali a Dirigenti, Staff e Giocatori per le stagioni sportive 2021/22 e 2022/23", si legge sul sito del Grifone.

"Il Club nove volte campione d’Italia veste il design di Damat-Tween tra i pionieri, come il Grifone è stato per la promozione del gioco del calcio, del concetto di “lusso accessibile”. Una sinergia che amplia le partnership del nuovo sponsor nel mondo dello sport, con le forniture alle Nazionali calcistiche di Turchia e Sud Africa, alla Federazione Arbitri Spagnola, alle società Galatasaray, Trabzonspor, Nk Istra 1961, Deportivo Alaves e a team di basket come Tofas Sport Club, Darussafaka Sk e Bilbao.

All’incontro a Genova tra l’amministratore delegato rossoblù Alessandro Zarbano e Süleyman Orakçıoğlu, amministratore delegato e fondatore di Orka Holding, sono intervenuti come testimonial i giocatori Caleb Ekuban, Johan Vasquez e Yayah Kallon. Il modello delle divise abbina un look formale e casual, gli abiti sono realizzati con una rivoluzionaria nanotecnologia per garantire comfort, stile, versatilità e sostenibilità. Il marchio di fabbrica dei brand di Istanbul.

I capi di abbigliamento sono reperibili negli 85 Paesi in cui il gruppo titolare di Damat-Tween e D’S Damat è radicato, forte di una rete di 430 negozi diretti e più di 1000 punti vendita. Il conglomerato di attività del Gruppo vanta oltre 50 compagnie che operano nei mercati della moda, produzione, tecnologia e degli investimenti immobiliari. In questo contesto risaltano i più grandi e tecnologici centri di produzione tessile nel mondo situati nella città turca di Giresun.

Damat-Tween celebra quest’anno il 35° anniversario dalla fondazione, reinterpretando il concetto di mascolinità ed elevandolo a un palcoscenico dove il genere è irrilevante. La nuova collezione #DamatTweenFW2122 è, senza dubbio, una dichiarazione di intenti a questa “rinascita digitale” in cui la fusione di quattro concetti si evidenziano: trend, funzionalità, eleganza e comfort. Un lifestyle moderno che tiene conto della sostenibilità".