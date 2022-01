Genoa, l’ex Braglia: “Percentuali salvezza esigue. Blessin scelta anche in caso di retrocessione”

Parla l'ex Grifone

SCELTA - "Aver scelto Blessin? Per me rispecchia una programmazione che hanno in testa la proprietà e il ds. Dal mio punto di vista è giusto, sebbene non rispecchi un clichè di una certa linea di gestione a cui siamo abituati", ha detto Braglia. "Apprezzo l'essere tenaci nel seguire una linea loro: ripeto, non fa parte magari delle nostre abitudini calcistiche italiane ma nel mondo globalizzato ormai è così. Mi fa piacere che ci sia una linea diversa dal passato.