Genoa, l’ex Marcolin: “Labbadia? C’è qualcosa di strano in questa società”

L'ex calciatore rossoblu' non d'accordo con la scelta della proprietà di affidare la guida tecnica a Labbadia

L'ex calciatore del Genoa, Dario Marcolin attualmente commentatore tecnico di DAZN ha detto la sua sul momento del Grifone e della scelta di affidare la panchina al tecnico italo-tedesco Bruno Labbadia: "C'è qualcosa di strano, questa proprietà straniera porta allenatori che non conoscono la piazza. La Sampdoria ha preso Giampaolo ed è normale che ci si affidi a un tecnico che conosce tutto. La rincorsa del Genoa per la salvezza è ardua ma basta una scintilla e si riparte come è successo allo Spezia di Thiago Motta, sulla graticola fino a pochi giorni fa e poi con i risultati ha convinto tutti".