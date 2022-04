Genoa, l’ex Matuzalem: “Vinci il derby e salvati. Da tifoso dico che…”

L'ex centrocampista verso il derby della Lanterna

Una città in fermento con una sola speranza: vincere il derby e restare in Serie A. Parliamo del match della Lanterna tra Genoa e Sampdoria che andrà in scena sabato sera per la 35esima giornata di campionato. Oltre alle parole del sindaco del capoluogo ligure, ecco quelle di uno dei tanti ex che hanno vissuto le emozioni della stracittadina. Per la sponda rossoblù ha parlato a Il Secolo XIXFrancelino Matuzalem.