Genoa, l’ex Vandereycken su Blessin: “Gioca un bel calcio ma servono rinforzi”

René Vandereycken, ex giocatore del Genoa degli anni '80, ha parlato del suo vecchio club e del suo nuovo allenatore Blessin

L’ex giocatore belga del Genoa, René Vandereycken, ha parlato della situazione del club ligure e del suo nuovo tecnico tedesco Alexander Blessin, a Il Secolo XIX: “Tutti sanno che viene dalla scuola di Rangnick e che le sue squadre praticano un bel calcio, fatto di pressing alto a tutto campo. L’anno scorso ha fatto molto bene in Belgio, arrivando quinto in campionato. Quest’anno stava andando meno bene perché i giocatori più bravi sono andati via. Blessin è un allenatore bravo ma il Genoa ha bisogno di diversi rinforzi, soprattutto in avanti. L’unico che fa gol è Mattia Destro. Lui è un attaccante bravo ma non è un fenomeno, non può salvare da solo la squadra. C’è bisogno quindi di giocatori forti sulle fasce che mettano in area buoni cross per gli attaccanti. Solo così si può migliorare un reparto che quest'anno sta facendo molta fatica".