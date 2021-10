Genoa, Liverani si scalda: se Ballardini non vince col Sassuolo è fuori

Genoa-Sassuolo è una gara a rischio per entrambi gli allenatori: chi perde potrebbe essere esonerato

La partita di domenica contro il Sassuolo è molto importante per il Genoa e per il suo attuale allenatore. Il mister Davide Ballardini infatti in caso di risultato negativo potrebbe essere esonerato dalla nuova proprietà americana. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che spiega che 777 Partners non sarebbe particolarmente soddisfatta della guida tecnica e dei 5 punti raccolti nelle prime giornate e per questo la posizione del tecnico sarebbe in bilico. Gli stessi dirigenti statunitensi avrebbero avuto già un contatto esplorativo con Fabio Liverani, fermo dall’esonero di Parma dello scorso anno. Ballardini contro i neroverdi ha problemi di formazione. Intanto la società è vicino ad annunciare Marroccu come nuovo direttore sportivo.