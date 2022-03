Genoa, l’ultima di Criscito per salutare Marassi sarà in tribuna

Il capitano ai saluti

Sembra essere arrivato il momento dei saluti tra il Genoa e il suo capitano Domenico Mimmo Criscito . Il difensore si appresta a salutare il Grifone per partire alla volta della MLS dove ad attenderlo ci sarà il Toronto FC, squadra che accoglierà in estate anche Lorenzo Insigne.

Quella di domenica contro l'Empoli potrebbe essere per Criscito l'ultima gara da tesserato del Genoa. Una partita speciale quella di Marassi all'ora di pranzo che non vedrà il difensore protagonista in campo. Infatti, il capitano è infortunato e non potrà tornare a giocare prima di alcune settimane. Ecco perché la sua presenza allo stadio, in quello che per 10 stagioni è stato il suo, è davvero tanto attesa.