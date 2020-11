Genoa, Maran: “Abbiamo incontrato una grande Roma in un momento difficile”

Non basta un discreto Genoa per superare la Roma. Il Grifone esce sconfitto per 3-1 a Marassi contro i giallorossi e resta impantanato nelle zone basse della classifica.

LE PAROLE DI MARAN

Il tecnico Rolando Maran commenta la gara dei suoi ragazzi: “Abbiamo incontrato una grande squadra in un momento difficile. Nel primo tempo la Roma con la qualità che ha è riuscita a eludere la nostra pressione alta. Nella ripresa ci siamo presi il pareggio ma poi per mancanza di lucidità abbiamo concesso due reti con errori gravi. La Roma sta mettendo in difficoltà tutti infatti non ha mai perso in campionato ma non è una scusante. Dobbiamo crescere tutti sotto ogni punto di vista ma ci vuole anche la gamba giusta per accompagnare molto l’azione. Sapevamo che dopo tutto quello che è successo ci aspettava un momento difficile ma dopo la sosta speriamo di ripartire bene recuperando chi ha stretto i denti. Molti nazionali staranno fuori ma con quelli che resteranno lavorerò per migliorare la condizione”