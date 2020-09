Genoa, Maran: “Che emozione il debutto. Vogliamo essere sempre squadra difficile da affrontare”

Bell’esordio per il Genoa di Rolando Maran che al debutto in campionato ha battuto il Crotone per 4-1. Primi tre punti della stagione per il Grifone che inizia nel modo migliore l’annata 2020-21. Il mister rossoblù ha parlato al termine del match per commentare il successo ottenuto.

Genoa-Crotone, le parole di Maran

“Devo dire che è stato un debutto emozionante, riuscire a farlo in questo stadio da allenatore della squadra di casa mi ha emozionato”, ha detto Maran. “Mi dispiace sia stato senza i tifosi. Ho visto uno spirito di squadra che mi è piaciuto. Ho visto quello che chiedevo fin dall’inizio per poter costruire qualcosa di importante. Questo è un aspetto positivo. Ho visto una squadra che ha grande voglia di lottare. Vogliamo essere una squadra scomoda da affrontare”. E sui giocatori: “I nuovi? Sinceramente li aspettavo protagonisti perché sono tutti calciatori di grande esperienza, altrimenti non li avrei mai messi in campo”, ha proseguito il mister. “Credo che si possono adattare bene a quelle che sono le nostre soluzioni di squadra. La vittoria non è stata per nulla facile, il Crotone ha un’identità precisa. Sembrava facile ma non è così”.

