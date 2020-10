Genoa, Maran: “Con il Verona sarà tosta. Gli ultimi arrivati si sono allenati poco”

Rolando Maran, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro l’Hellas Verona, match che vedrà il ritorno in campo del Grifone dopo oltre 20 giorni e tanti casi di positività riscontrate.

LE PAROLE DI MARAN

L’allenatore del Genoa Rolando Maran si è soffermato sulla prossima partita contro l’Hellas Verona:

“Il Verona si è consolidato negli ultimi anni nel modo migliore, è una realtà, una squadra quadrata che mette in difficoltà qualunque avversaria l’affronti – ha spiegato l’allenatore del Genoa Rolando Maran. Gli ultimi giocatori arrivati hanno avuti poco allenamenti con la squadra. Cambio modulo? Penso sia prematuro dirlo anche perché non so chi andrà in campo, gli ultimi giorni saranno determinanti per preparare la gara contro l’Hellas Verona”.