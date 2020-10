Genoa, Maran: “Dispiace sentirci dire che siamo stati negligenti. A Verona per vincere”

Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del ritorno in campo del Genoa, che lunedì tornerà in campo dopo la partita saltata con il Torino e sfiderà l’Hellas Verona. Il tecnico del Grifone si è detto comunque fiducioso: “Nonostante i problemi di rosa andremo a Verona per vincere”.

LE PAROLE DI MARAN

SULLA SITUAZIONE CONTAGI – “Ci siamo sentiti dire che siamo stati negligenti – ha detto scontento Maran – io credo che ci siamo comportati in modo molto professionale. La situazione è delicata, valutiamo giorno dopo giorno e cerchiamo di capire come reagisce la squadra. La salute viene sempre al primo posto”.

VERONA – “Non sarei sorpreso di vedere il Genoa vincere contro il Verona – spiega l’ex tecnico del Cagliari – alleno un gruppo di ragazzi che non vuole mollare mai. Dobbiamo tirare fuori dei valori morali che abbiamo dentro”.