Genoa, Maran: “Lavorato per creare identità precisa. Tracciata strada per non soffrire più”

Prima conferenza stampa della stagione di Serie A anche per il Genoa di Rolando Maran alla sua prima uscita ufficiale alla guida del Grifone. I rossoblù saranno impegnati domenica contro il Crotone per il debutto nel campionato 2020-21. Il mister ha presentato la gara ai media presenti.

Genoa-Crotone, parla Maran

“Queste settimane abbiamo lavorato molto anche sul creare la mentalità e un’identità precisa. I nuovi hanno trovato una squadra che andava ad un certo ritmo. C’è molto dal lavorare ma questo non deve essere un alibi ma dobbiamo trovare stimoli legati ad aspetti caratteriali e motivazionali che devono venire fuori”, ha esordito Maran che poi si è soffermato sulla griglia di partenza ipotetica che vede il Grifone tra le ultime squadre del campionato: “Questo deve motivarci. Deve essere lo stimolo per fare meglio. I giocatori sono arrivati con grande entusiasmo. Quanto faremo in campionato dovrà servirci da stimolo”.

E sulla rosa a disposizione: “Mercato? La società sta lavorando bene. Credo sia stata tracciata una strada che se continuiamo a percorrerla ci darà soddisfazioni e ci porterà a non soffrire”. Dal mercato alla squadra che scenderà in campo contro il Crotone: “Pjaca e Zappacosta subito in campo? Mi prenderò qualche momento per parlare con loro e capire se utilizzarli dall’inizio o a gara in corso. Czyborra? Arriva da un percorso di inattività più lungo rispetto ai due prima citati ma vedrò come utilizzarlo”. “Destro? Ogni giorno si possono aprire delle opportunità. Mattia come tutti deve dimenticare il passato. Dal punto di vista del morale ho trovato una squadra non brillantissima ma via via che siamo stati insieme questo aspetto è migliorato e ora sto allenando una squadra motivata”.

Capitolo tifosi, Maran non fa giri di parole: “Quello che mi sento di dire è che noi siamo chiamati a conquistarci l’affetto e l’amore per questa squadra sul campo. Dobbiamo lavorare affinché, e mi auguro avvengo molto presto, i tifosi arrivino innamorati di noi allo stadio”.

