Genoa, Maran: “Perin positivo al coronavirus. C’è Marchetti. Squadra serena”

Dopo un buon esordio contro il Crotone, il Genoa di Rolando Maran è chiamato ad una prima sfida davvero complicata contro il Napoli. Seconda giornata di Serie A tosta per il Grifone che proverà a dire la sua. Il mister ha presentato l’impegno in conferenza stampa.

Napoli-Genoa, parla Maran

Parte subito con una notizia dell’ultima ora la conferenza del mister: “Perin è positivo al tampone per il coronavirus. L’abbiamo saputo poco fa. So che è a casa con un po’ di febbre”, ha detto Maran. “Marchetti sarà il suo vice. La squadra ha preso con serenità la notizia e si è allenata bene. Se userò la stessa squadra che ha battuto il Crotone? Come ogni settimana mi prendo il mio tempo per fare le scelte. Valuterò poi le opzioni”.

E sul Napoli: “Il Napoli ha cambiato poco, incontriamo una delle squadre più scomode che si poteva incontrare, ben allenata. Al di là di chi scenderà in campo dovremo fare una partita con coraggio”. “Noi dobbiamo essere bravi a mostrare questa crescita attraverso la nostra identità. Dovremo essere bravi a mettere in campo il poter limitare un avversario così”.

E in ottica mercato: “Balotelli? Sarei pazzo a parlarne ora. Devo pensare solo alla squadra e ai ragazzi che ho. Certi discorsi deve farli chi di dovere. Devo pensare a far arrivare i ragazzi alla partita di domani”.

