Genoa, Maran: “Vincere il derby ha dato entusiasmo. C’è voglia di svoltare”

In vista della sfida contro il Parma per la 9^ giornata di Serie A, il mister del Genoa Rolando Maran ha parlato ai canali ufficiali del club rispondendo alle domande dei media. Dopo la vittoria del derby di Coppa Italia contro la Sampdoria, il Grifone vuole ripetersi anche in campionato.

Genoa-Parma, parla Maran

“La vittoria del derby ha dato sicuramente morale. Ho visto la squadra con un morale diverso”, ha detto Maran in riferimento alla sfida di Coppa Italia vinta contro la Sampdoria. “I ragazzi godono dell’entusiasmo ma hanno anche la consapevolezza che è solo l’inizio. Dobbiamo continuare su questa falsa riga, arrivare a lunedì col Parma e dare lo stesso atteggiamento. Servirà coraggio ed essere anche un po’ sfrontatati”.

“Chi gioca? Non so se ci sarà qualche cambio rispetto al derby perché vincere aiuta anche a recuperare le energie. Parma? Noi pensiamo al nostro. Dobbiamo provare a fare le nostre cose. Con grande intensità. Passa tutto dalla nostra intensità e carica agonistica”.