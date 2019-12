Genoa, Marco Rossi conferma Thiago Motta: “Tutti con lui. Resta fino alla fine della stagione…”

Storica bandiera del Grifone, ora club manager. Marco Rossi, ex calciatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN a margine della gara in trasferta contro il Lecce valida per la 15^ giornata di Serie A.

Tema principale il momento della squadra e il futuro del tecnico Thiago Motta, arrivato a sostituire Andreazzoli, ma già messo in dubbio per via dei risultati poco soddisfacenti: “Thiago Motta è il nostro allenatore e lo rimarrà fino alla fine del campionato”, ha detto Marco Rossi. “Tutto lo spogliatoio è con lui, farà bene perché è un allenatore di prospettiva e ha un’ottima squadra”.

Confermato, quindi, Thiago Motta sulla panchina del Genoa.