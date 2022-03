Genoa, Marco Rossi: “Difendiamo la A fino alla fine. La Nord come la Champions”

Parla lo storico capitano ora general manager del club

Intervista a Il Secolo XIX per Marco Rossi, storico ex giocatore e capitano del Genoa, ora general manager del club. Passato, presente e futuro nelle parole del dirigente che ha parlato della corsa alla salvezza e non solo.

"Difendiamo la A fino alla fine. La maglia e la nord mi danno i brividi", le parole scelte dal quotidiano per riassumere le dichiarazioni dell'ex giocatore.

Sulla sua presenza nella società anche in futuro: "Ancora posto per me nel Genoa del futuro? Io spero di sì, di sicuro da parte mia c'è entusiasmo perché c'è di mezzo il Genoa. Andare sotto la Nord mi ha emozionato, erano quasi dieci anni che non mi capitava. Da quando mi sono ritirato e hanno tolto la maglia con il numero 7", ha detto Marco Rossi facendo riferimento all'ultima sfida contro l'Empoli.

Poi sulla classifica del Genoa e la corsa alla salvezza: "Penso che dovremo difendere la Serie A fino a che ne avremo la possibilità. Non dovremo lasciare nulla di intentato, non mi arrendo all'idea della retrocessione. Ci abbiamo messo tanto per tornarci, 15 anni fa. Me lo ricordo bene, io c'ero. E vedo che anche i giocatori non vogliono arrendersi, che vogliono continuare a crederci fino alla fine: una speranza c'è ancora".