Genoa, Marroccu chiude il mercato: “Nessuna nuova entrata e non cederemo nostri capisaldi”

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato ai microfoni di Buoncalcioatutti.it del mercato rossoblù. Dopo aver lasciato partire Schone, ormai ai margini del progetto, e aver chiuso l’affare Kevin Strootman dal Marsiglia, il Grifone non intende mettere a segno altri affari e tantomeno indebolirsi lasciando partire i suoi preziosi gioielli.

Marroccu chiude il mercato

“Come già detto nei giorni scorsi, per me il mercato in entrata può definirsi chiuso”, ha precisato Marroccu che oggi ritroverà il suo passato con la sfida di Marassi contro il Cagliari. “Ovviamente, se dovessero esserci delle uscite pesanti andranno poi rimpiazzate, ma non c’è niente in pentola e non abbiamo alcuna intenzione di cedere i capisaldi della squadra. In questo mi sento di tranquillizzare i tifosi. Noi dobbiamo puntare a salvare il Genoa e non a salvare il mercato. Operazioni con la Samp? Il Genoa nel calcio italiano ha ottimi rapporti con tutti e 19 i club e tra questi c’è anche la Sampdoria. Ma credo che non ci sarà nessuna operazione con la Sampdoria”.