Genoa, Masiello: “Facciamo come la Nazionale. Io come Chiellini all’Europeo”

Il difensore carico per la nuova stagione paragona il Grifone alla Nazionale italiana

Nuova stagione di Serie A alle porte e Andrea Masiello è carico per trascinare il suo Genoa . Intervistato da Il Secolo XIX , il difensore, ormai leader del Grifone, si è detto entusista per l'ennesima annata in rossoblù e chiede alla squadra di farsi ispirare dalla Nazionale campione d'Europa.

COME GLI AZZURRI - "Mi sento bene, ho entusiasmo e non vedo perché smettere", ha esordito Masiello. "La salvezza è il nostro obiettivo, per raggiungerla dovremo rimanere compatti, un po’ come l’Italia". E proprio sulla Nazionale: "Penso sia stata la rivincita dei marcatori. Io sono pronto a nuove battaglie. A 35 anni ho ancora tanta voglia di lottare, come Chiellini all’Europeo". Una chiosa sul mister: "Ballardini ha grande carisma e lavora molto sui dettagli".