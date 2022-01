Genoa, messaggio social di Blessin: “Farò tutto per ritrovare i bei tempi”

Le prime parole del tecnico su Instagram

Nelle scorse ore il primo allenamento e la prima intervista ufficiale , adesso per Alexander Blessin , neo mister del Genoa , anche le prime dichiarazioni social a tinte rossoblù. Il tecnico del Grifone ha voluto mandare un messaggio ai tutti i tifosi della Lanterna in vista del primo impegno ufficiale a capo della squadra. Grande voglia ed entusiasmo

CARICA - "Sono stati giorni pazzeschi ma ora ho tempo per riflettere. Voglio dire che sono felice di impegnare il mio futuro con il Genoa e non vedo l'ora di dar vita a tanti bei momenti con i fan", le parole di Blessin. "Questo è il vostro club e ringrazio tutti per avermi dato un caloroso benvenuto nella vostra famiglia. Farò tutto il possibile con la mia squadra per ritrovare i bei tempi. Ci vediamo sabato", si legge nella didascalia dell'ultimo post pubblicato dal mister sui social.