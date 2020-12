Genoa-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Genoa-Milan si gioca questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020 alle 20.45 per la 12^ giornata di Serie A. Match importante a Marassi tra Grifone e rossoneri che vorranno mantenere la vetta della classifica. Padroni di casa, invece, in cerca di punti salvezza per cambiare la classifica.

Genoa-Milan, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per le due squadre che dovranno rinunciare a pezzi pregiati nel loro undici iniziale. Il Genoa scenderà in campo con Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. Gli ospiti del Milan, invece, si affideranno a Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic. Ancora out Ibrahimovic.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Genoa-Milan si disputerà, come detto, questa sera mercoledì 16 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita è in programma con fischio d’inizio alle ore 20.45.

La gara Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il confronto del Ferraris sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre, se lo vorranno, seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Attraverso DAZN sarà possibile seguire Genoa-Milan in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali per esempio smartphone e tablet, previo scaricamento della applicazione, disponibile per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.