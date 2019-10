Genoa-Milan, le formazioni ufficiali

Serata caldissima e molto tesa a Marassi, Genoa e Milan si giocano praticamente tutto: sono in grandissima crisi, gli allenatori si giocano il posto (questa volta davvero, essendoci anche la sosta prima del prossimo impegno di campionato). Ecco le scelte di Andreazzoli e Giampaolo per la sfida del Ferraris, che inizierà alle 20,45: rossoblù con Kouamé e Pinamonti tandem d’attacco, la formazione ospite si schiera con Bonaventura esterno d’attacco al posto di Rafael Leao. Una decisione alquanto sorprendente, essendo il portoghese l’uomo più in forma di una squadra che deve cercare di tornare a fare punti.

Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Pajač; Kouamé, Pinamonti. All. Andreazzoli

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Giampaolo