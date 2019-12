Genoa, minacce a Preziosi e giocatori: la Digos indaga sul caso

Il derby lascia il Genoa con ferite profonde. Il Grifone deve fare i conti con una classifica sempre più preoccupante, dato il penultimo posto. E poi bisogna fronteggiare il malcontento dei tifosi, decisamente insoddisfatti per il pessimo risultato. Ma c’è chi ha esagerato nella contestazione, passando direttamente alla minacce. E’ quanto accaduto ieri, quando sono apparse alcune scritte sull’asfalto davanti a un cancello del centro sportivo “Signorini”. Nel mirino delle critiche c’è il presidente come dimostra l’eloquente “Preziosi vattene”. I giocatori non sono stati esenti da scritte, anche se qui i toni si sono fatti decisamente più preoccupanti:”Attenti vi spacchiamo i denti”, la minaccia dei tifosi. Non sono stati identificati i responsabili anche a causa dell’assenza di telecamere. La Digos sta indagando. Lo riporta Ansa.