Genoa, multa in arrivo per pagamenti non saldati all’agente di Strootman

125 mila euro di multa per il Grifone

L'avventura di Kevin Strootman col Genoa è finita, eppure il suo passaggio in maglia rossoblù fa ancora parlare nell'ambiente ligure. Infatti, come conferma Primocanale, per il Grifone ci sarebbe una multa in arrivo da associare al trasferimento del calciatore olandese dal Marsiglia nel gennaio 2021.