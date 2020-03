Genoa, l’ex Nappi: “Nicola? Sta facendo un ottimo lavoro, lui ama questi colori”

L’arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Genoa ha dato subito i suoi frutti, con i rossoblu che, dopo un pessimo avvio di stagione, si sono rimessi in linea di galleggiamento. Del tecnico, al Secolo XIX, ha parlato l’ex attaccante dei liguri Marco Nappi.

NICOLA – “Ho giocato con Nicola e lo conosco bene, è stato bravissimo: ha subito messo a posto la fase difensiva, che nel calcio è la cosa più importante. Se sei solido dietro, i gol poi davanti arrivano. Davide ha un grande spirito genoano, ha amore per questi colori. Il Genoa ha bisogno di persone come lui. Anche io sarei felicissimo di tornare: con Preziosi ho vinto in B a Como, mi conosce e sa quanto tengo a questa maglia”.