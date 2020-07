Genoa, Nicola: “Abbiamo ancora tanta strada da fare. Derby importante per la nostra gente”

L’allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro la Sampdoria, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI NICOLA

Queste le sue parole a SkySport: “Per noi vincere significa continuare il nostro percorso salvezza. In realtà stiamo facendo già qualcosa di importante perché nelle ultime 4 gare ne abbiamo vinte tre. La vittoria in un derby per la nostra gente è importante e fa capire che ci sei. Io la incasello nel nostro percorso e tra tre giorni si gioca subito e non c’è spazio per festeggiare troppo. Dovremo cercare comunque di fare il nostro meglio nelle prossime partite. Ne dobbiamo ancora fare di strada, l’importante è che i ragazzi siano concentrati. Rispetto alla sfida con il Lecce ho visto una squadra più ordinata”.