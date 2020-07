Genoa, Nicola: “Abbiamo dimostrato di esserci. La squadra ha qualità”

L’allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Lecce, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI NICOLA

Queste le sue parole a SkySport: “Noi faremo sempre fatica, così come faticheranno anche i nostri avversari. Oggi è stata una partita in cui siamo stati abili ad usare le tattiche che avevamo preparato. Il gol di Sanabria è arrivato su una splendida azione. Il Lecce di solito non utilizza cross e traversoni e oggi ne hanno fatti 24. Noi non possiamo controllare le partite e su questo dobbiamo ancora migliorare. Mi spiace aver perso Sturaro quasi subito e abbiamo qualche difficoltà a livello di infortuni. Noi siamo consapevoli del fatto che il Genoa deve lottare per salvarsi ed è da dicembre che continuo a dire le stesse cose. Questa squadra ha qualità. Non si può essere perfetti, ma il Genoa ha dimostrato di esserci”.